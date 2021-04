Patrick Zaki incontra il padre per la prima volta e manda gli auguri ai suoi colleghi del master (Di domenica 25 aprile 2021) Finalmente dopo sei mesi, Patrick Zaki ha potuto rivedere il padre. Un incontro emozionante, anche se avvenuto in prigione. La mamma e il papà lo sono infatti andati a trovare in carcere ieri mattina, e lui, il ragazzo che studiava in Italia all’Università di Bologna, nell’incontro ha trovato il tempo di chiedere ai genitori di mandare i suoi auguri ai compagni del master, con cui è stato compagno di studi per sei mesi: loro infatti a breve discuteranno la tesi, quella che avrebbe dovuto discutere anche lui. Mentre ora è in una prigione egiziana. Si legge sulla pagina Facebook “Patrick libero“: Patrick vede suo padre per la prima volta dopo più di sei mesi e manda le ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Finalmente dopo sei mesi,ha potuto rivedere il. Un incontro emozionante, anche se avvenuto in prigione. La mamma e il papà lo sono infatti andati a trovare in carcere ieri mattina, e lui, il ragazzo che studiava in Italia all’Università di Bologna, nell’incontro ha trovato il tempo di chiedere ai genitori dire iai compagni del, con cui è stato compagno di studi per sei mesi: loro infatti a breve discuteranno la tesi, quella che avrebbe dovuto discutere anche lui. Mentre ora è in una prigione egiziana. Si legge sulla pagina Facebook “libero“:vede suoper ladopo più di sei mesi ele ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Patrick Zaki ha incontrato oggi suo padre per la prima volta dopo sei mesi. - chetempochefa : 'il Senato ha approvato il provvedimento per chiedere al Governo di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Za… - Agenzia_Ansa : Il governo avvia le verifiche necessarie per il conferimento della cittadinanza a Patrick Zaki. Così il sottosegret… - Dixy62553861 : RT @fanpage: Ultim'ora Patrick Zaki ha incontrato oggi suo padre per la prima volta dopo sei mesi. - LB1Berzi : RT @fanpage: Ultim'ora Patrick Zaki ha incontrato oggi suo padre per la prima volta dopo sei mesi. -