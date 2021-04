Milva, l'inchino di Baudo: un talento, meritava di più (Di domenica 25 aprile 2021) Pippo Baudo, lei sostiene che l'Italia non ha saputo riconoscere appieno il valore di Milva. Perché? "Perché non l'abbiamo apprezzata e valorizzata a sufficienza. A un'interprete internazionale come ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Pippo, lei sostiene che l'Italia non ha saputo riconoscere appieno il valore di. Perché? "Perché non l'abbiamo apprezzata e valorizzata a sufficienza. A un'interprete internazionale come ...

