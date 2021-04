LIVE – Sassari-Reggio Emilia 37-51, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 25 aprile 2021) Banco di Sardegna Sassari e UnaHotels Reggio Emilia si sfidano nel 29° turno di Serie A1 2020/2021. Gli uomini di Pozzecco sono reduci da due vittorie consecutive: con una partita in meno il margine da Venezia è solo di due punti, con un quarto posso che è quindi ancora possibile. Gli Emiliani invece si sono salvati settimana scorsa battendo Cantù: l’obiettivo è ora accedere ai playoff, con Cremona distante due lunghezze. Domenica 25 aprile alle ore 20:30 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Sassari-Reggio Emilia 37-51 29? – Gentile da 3 ed Elegar da 3, +14 Emiliano. 37-51. 18? – Kyzlink ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Banco di Sardegnae UnaHotelssi sfidano nel 29° turno diA1. Gli uomini di Pozzecco sono reduci da due vittorie consecutive: con una partita in meno il margine da Venezia è solo di due punti, con un quarto posso che è quindi ancora possibile. Glini invece si sono salvati settimana scorsa battendo Cantù: l’obiettivo è ora accedere ai playoff, con Cremona distante due lunghezze. Domenica 25 aprile alle ore 20:30 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA37-51 29? – Gentile da 3 ed Elegar da 3, +14no. 37-51. 18? – Kyzlink ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sassari Covid Sardegna: 290 nuovi casi e cinque decessi ... Redazione Sardegna Live Sono 53.455 i casi di positività al Covid - 19 complessivamente accertati ... 8.069 (+34) nel Sud Sardegna, 4.719 (+47) a Oristano, 10.459 (+2) a Nuoro, 16.281 (+77) a Sassari.

Muore di Covid ad Alà nonostante la prima dose di vaccino I familiari non potranno prendere parte al funerale Di: Redazione Sardegna Live Non ce l'ha fatta ... Ghisu, dopo aver contratto il Covid, quindici giorni fa era stato ricoverato a Sassari a causa ...

LIVE – Sassari-Reggio Emilia 30-41, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it LIVE LBA - Dinamo Sassari vs Unahotels Reggiana diretta 1° quarto 29esima giornata di campionato, al PalaSerradimigni scendono sul parquet la Dinamo Sassari, alla caccia di punti per validare il quarto posto in classifica, e la Unahotels Reggiana, che cerca i punti.

