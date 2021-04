Lazio Milan, Albertini: «Ecco chi sceglo tra Kessie e Milinkovic» (Di domenica 25 aprile 2021) Demetrio Albertini presenta Lazio-Milan da doppio ex: Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista sulla sfida Demetrio Albertini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla di Lazio-Milan. Le sue parole. Milinkovic-Kessie – «Chi comprerei? Magari entrambi. Milinkovic ha le caratteristiche di un grande fuoriclasse, ha un’eleganza straordinaria. Kessie mi piace da sempre, anche quando veniva criticato. Il primo ha più talento, Franck più sostanza. Se devo scegliere dico Milinkovic». SENZA IBRA– «Le scuse sono l’anticamera della sconfitta. Non credo che i giocatori del Milan pensino a quanto potrà pesare la sua assenza, sono tutti calciatori di livello. E Mandzukic ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Demetriopresentada doppio ex:le dichiarazioni dell’ex centrocampista sulla sfida Demetrio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla di. Le sue parole.– «Chi comprerei? Magari entrambi.ha le caratteristiche di un grande fuoriclasse, ha un’eleganza straordinaria.mi piace da sempre, anche quando veniva criticato. Il primo ha più talento, Franck più sostanza. Se devo scegliere dico». SENZA IBRA– «Le scuse sono l’anticamera della sconfitta. Non credo che i giocatori delpensino a quanto potrà pesare la sua assenza, sono tutti calciatori di livello. E Mandzukic ...

