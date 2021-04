Juventus, Bergomi: “Non è mai stata una squadra. Pirlo ha responsabilità” (Di domenica 25 aprile 2021) “La Juve non ha dato mai l’impressione di essere una squadra. Non dico trovare un 11 ideale come l’Inter, ma almeno avere una certa continuità nel modo di stare in campo. Invece alterna troppo anche all’interno della partita, gli approcci sono spesso sbagliati. La squadra rispecchia l’allenatore e quindi qualche responsabilità ce l’ha“. Questo il pensiero di Beppe Bergomi, opionista di Sky Sport, sulla stagione della Juventus, oggi fermata sull’1-1 dalla Fiorentina nell’ambito di una corsa Champions sempre più difficoltosa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) “La Juve non ha dato mai l’impressione di essere una. Non dico trovare un 11 ideale come l’Inter, ma almeno avere una certa continuità nel modo di stare in campo. Invece alterna troppo anche all’interno della partita, gli approcci sono spesso sbagliati. Larispecchia l’allenatore e quindi qualchece l’ha“. Questo il pensiero di Beppe, opionista di Sky Sport, sulla stagione della, oggi fermata sull’1-1 dalla Fiorentina nell’ambito di una corsa Champions sempre più difficoltosa. SportFace.

