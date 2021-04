Inter-Verona, Juric: “Poco da rimproverare alla squadra. Gol annullato? Regolarissimo” (Di domenica 25 aprile 2021) “Abbiamo creato, abbiamo subito Poco e devo solo complimentarmi con i ragazzi. Ho Poco da rimproverare alla squadra. Siamo in una zona buona di classifica, cercheremo di chiudere bene. E’ un momento che gira così, abbiamo avuto un momento in cui vedevo la squadra non attenta. Ma adesso non è così. Mi spiace, se fai gioco come contro la Sampdoria e con la Fiorentina, bisognerebbe fare punti. I ragazzi devono essere forti di testa. Non devono mollare. E continuando così, ci toglieremo delle soddisfazioni“. Lo ha detto Ivan Juric dopo la sconfitta del suo Verona 1-0 contro l’Inter nella 33^ giornata di Serie A. L’allenatore croato protesta anche per un gol annullato a Faraoni, anche se il contatto di braccio con ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) “Abbiamo creato, abbiamo subitoe devo solo complimentarmi con i ragazzi. Hoda. Siamo in una zona buona di classifica, cercheremo di chiudere bene. E’ un momento che gira così, abbiamo avuto un momento in cui vedevo lanon attenta. Ma adesso non è così. Mi spiace, se fai gioco come contro la Sampdoria e con la Fiorentina, bisognerebbe fare punti. I ragazzi devono essere forti di testa. Non devono mollare. E continuando così, ci toglieremo delle soddisfazioni“. Lo ha detto Ivandopo la sconfitta del suo1-0 contro l’nella 33^ giornata di Serie A. L’allenatore croato protesta anche per un gola Faraoni, anche se il contatto di braccio con ...

