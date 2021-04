Il Ponte di Attone | un viadotto a cavallo fra passato e presente

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 aprile 2021) Stabilità e curiosità: sono queste le due principali sensazioni che si respirano camminando suldi. Incastonato fra i boschi che accompagnano il torrente Imagna verso il congiungimento con il fiume Brembo, ilè il simbolo di un paesaggio misterioso quanto affascinante. Voluta secondo la tradizione dal conte di Leccodi Guiberto, l’opera risalirebbe al X secolo, periodo in cui la stessa rappresentava l’unica via per raggiungere la Val Brembana da cui passavano gran parte dei collegamenti commerciali con la Valtellina e di conseguenza con i Grigioni. A rappresentare l’importanza della struttura a livello economico vi sono la torre della dogana, utilizzata per controllare il transito lungo ile per riscuotere la “gabella” (tassa imposta a chi superava la ...