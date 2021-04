Il coprifuoco è grave ma il “Green pass”, ora, è gravissimo (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – La polemica innescata dalla Lega sul coprifuoco ha trovato l’appoggio anche di tutte le regioni, di qualsiasi colore politico. L’aver permesso le riaperture, solo in zona gialla, dei bar e dei ristoranti la sera, ha molto di contraddittorio per la permanenza delle 22 come orario di rientro alla propria abitazione. Forza Italia, rappresentata da Tajani, ha dichiarato in televisione e sui giornali la sua contrarietà al coprifuoco alle 22. Anzi, faranno pressioni per allentarlo almeno alle 23. Discorso inverso però è quello che è stato fatto in consiglio dei Ministri dal partito di Berlusconi. Il quale non solo ha votato a favore del decreto ma, con Mariastella Gelmini, ha ribadito con convinzione questa scelta alle regioni. L’altro punto molto discusso, dopo l’uscita della bozza del decreto, è l’introduzione di quella che fino ad ora era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – La polemica innescata dalla Lega sulha trovato l’appoggio anche di tutte le regioni, di qualsiasi colore politico. L’aver permesso le riaperture, solo in zona gialla, dei bar e dei ristoranti la sera, ha molto di contraddittorio per la permanenza delle 22 come orario di rientro alla propria abitazione. Forza Italia, rappresentata da Tajani, ha dichiarato in televisione e sui giornali la sua contrarietà alalle 22. Anzi, faranno pressioni per allentarlo almeno alle 23. Discorso inverso però è quello che è stato fatto in consiglio dei Ministri dal partito di Berlusconi. Il quale non solo ha votato a favore del decreto ma, con Mariastella Gelmini, ha ribadito con convinzione questa scelta alle regioni. L’altro punto molto discusso, dopo l’uscita della bozza del decreto, è l’introduzione di quella che fino ad ora era ...

