Il Como torna in B e la città festeggia (Di domenica 25 aprile 2021) Grande festa a Como per il ritorno del Calcio Como in serie B dopo sei anni, due fallimenti e la ripartenza dalla serie D. Gli azzurri oggi allo stadio Sinigaglia hanno battuto l'Alessandria 2 - 1, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Grande festa aper il ritorno del Calcioin serie B dopo sei anni, due fallimenti e la ripartenza dalla serie D. Gli azzurri oggi allo stadio Sinigaglia hanno battuto l'Alessandria 2 - 1, ...

