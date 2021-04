Fiorentina Juventus streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

(Di domenica 25 aprile 2021)– Oggi alle 15.00 va in scenaa Firenze. I bianconeri, sfumato lo scudetto, devono puntare ad un piazzamento in Champions, per salvare una stagione fallimentare. Nellaballottaggio Dybala-Morata con Ronaldo, mentre uno tra Rabiot e Arthur affiancherà Bentancur a centrocampo. Ramsey in lizza con Bernardeschi e McKennie, conferma di Cuadrado alto. Tra i pali rientra Szczesny, difeso da Danilo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro., le formazioni(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.(4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, ...

Advertising

juventusfc : ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? ? - juventusfc : La storia dei #Duels di #FiorentinaJuve inizia da qui ?? - claudioruss : Secondo @repubblica 11 club di #SerieA hanno firmato una lettera inviata al pres. Dal Pino e chiedono un'assemblea… - Fiorentinanews : Una delle vittorie più memorabili contro la #Juventus e una delle coreografie più belle. #Mareggini e #Fuser: ' Un… - GodsOwns004 : RT @NetsNews21: ???Fiorentina vs Juventus LIVE STREAM #FiorentinaJuve #FiorentinaJuventus ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Juventus

in programma tra poche ore potrebbe essere l'occasione giusta per avviare concretamente i contatti. Stando alle indiscrezioni, per assicurarsi le prestazioni del 24enne nato a ......Premium WordPress Themes Free Download WordPress Themes Download WordPress Themes online free course download xiomi firmware Download WordPress Themes Free free online courseCalcio d'inizio alle ore 15. Resta aperto il ballottaggio tra Morata e Dybala: quotazioni dello spagnolo in rialzo, con l'argentino che potrebbe essere comunque protagonista del match ma partendo dall ...Dopo i tre anticipi del sabato che hanno visto vincenti Genoa, Crotone e Sassuolo ai danni di Spezia, Parma e Sampdoria, la 33ª giornata di Serie A prosegue con le partite della domenica.