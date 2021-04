Draghi convince partiti e Bruxelles, primo sì al Pnrr (Di domenica 25 aprile 2021) Al termine di una giornata di rinvii, tensioni nella maggioranza e di confronto con Bruxelles, il Consiglio dei ministri ha esaminato ieri sera il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 30 aprile. Il documento, illustrato dal ministro dell'Economia Daniele Franco, sarà da domani all'esame del Parlamento. L`Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del programma Next Generation EU (NGEU), predisposto dall`Unione Europea in risposta alla crisi pandemica e che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Si tratta del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e del Pacchetto di Assistenza alla Ripresa ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 aprile 2021) Al termine di una giornata di rinvii, tensioni nella maggioranza e di confronto con, il Consiglio dei ministri ha esaminato ieri sera il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 30 aprile. Il documento, illustrato dal ministro dell'Economia Daniele Franco, sarà da domani all'esame del Parlamento. L`Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del programma Next Generation EU (NGEU), predisposto dall`Unione Europea in risposta alla crisi pandemica e che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Si tratta del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e del Pacchetto di Assistenza alla Ripresa ...

