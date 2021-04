Benevento Udinese | Musso ammonito | era diffidato e salterà la Juve

(Di domenica 25 aprile 2021) Juanè statonel corso della gara contro il, salta la gara con laTegola per l’. I friulani nella gara contro lantus dovranno rinunciare ad un loro punto fermo. Nel corso del primo tempo della gara contro il, è statoJuan. Il portiere argentino erae dunquela gara contro lantus in programma domenica alla Dacia Arena. Al suo posto dovrebbe giocare Simone Scuffet, dodicesimo a Udine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Juan Musso era diffidato e nel corso della sfida contro ilil portiere dell'si è reso protagonista di un'uscita a vuoto su Lapadula che ha causato il calcio di rigore poi trasformato da Viola. Il portiere, per la ormai celebre regola, non è ...1 - 2 LIVE 4' Molina (U), 31' Arslan (U), 34' rig. Viola (B)(3 - 5 - 2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Dabo, Improta; Sau (24' Gaich), ...Finisce il primo tempo, Udinese avanti 2-1 sul Benevento. 45'+4' Azione insistita del Benevento, ottimo anticipo di Molina su Improta. 45'+1' Non accade nulla sugli sviluppi del calcio piazzato: il ...Serie A - Benevento-Udinese, Juan Musso ammonito: era già diffidato e dovrà quindi saltare la prossima sfida contro la Juventus.