BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 26 aprile 2021

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 26 aprile 2021: Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 25 aprile 2021 Di fronte ad una diagnosi terminale, Sally (Courtney Hope) sembra decisa ad affrontare l'imminente morte da sola e, ancora una volta, fa promettere a Katie (Heather Tom) di tacere. Katie promette a Sally di esserle accanto fino alla fine. Sia pure nella loro felicità, Flo (Katrina Bowden) e Wyatt (Darin Brooks) si autocommiserano per la sofferenza causata a Sally.

