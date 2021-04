Atp Belgrado, Berrettini vince torneo (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) – Matteo Berrettini vince l’Atp di Belgrado e conquista il quarto titolo della carriera. Il 25enne romano, numero 10 Atp, nella finale del Serbia Open supera il russo Aslan Karatsev, numero 28 del ranking, per 6-1 3-6 7-6 (7-0) in 2h27?. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) – Matteol’Atp die conquista il quarto titolo della carriera. Il 25enne romano, numero 10 Atp, nella finale del Serbia Open supera il russo Aslan Karatsev, numero 28 del ranking, per 6-1 3-6 7-6 (7-0) in 2h27?. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

