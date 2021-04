ATP Barcellona 2021 | Rafael Nadal dice 12 e batte Stefanos Tsitsipas in una finale senza tempo dopo tre ore e mezza di battaglia

(Di domenica 25 aprile 2021) Definirlo il match dell’anno fino a questo momento, come e forse più del Djokovic-Karatsev di Belgrado giocato ieri, non è probabilmente sbagliato: la lotta tranelladell’ATP 500 diresterà senz’altro tra i simboli delnei match su tre set. Alla fine è il mancino di Manacor a farcela, vincendo per la 12a volta in Catalogna con il punteggio di 6-4 6-7(6) 7-5 al termine di 3 ore e 38 minuti di qualcosa che è ben più di una. Contano forse meno che mai le statistiche, anche se certo non si può dire che il 43% di punti vinti sulla seconda abbia aiutato l’ellenico, in quella che è stata una vera lotta da terra rossa, che ha riconfermato il greco tra i grandissimi e ribadito una volta di più ...

Eurosport_IT : Ripetiamo insieme: Jannik #Sinner ha solo 19 anni e una testa da paura ???????? ? - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER VA IN SEMIFINALE BATTUTO RUBLEV 6-2, 7-6 (8-6) ?? - Corriere : Atp di Barcellona, Sinner demolisce anche il numero 7 Rublev: ora è in semifinale

... è il turno di Matteo Berrettini che trionfa a Belgrado, nel Serbia Open, torneo250. Il ... Per Berrettini, che aveva scelto di giocare a Belgrado e non aproprio per avere la possibilità ...2 del ranking e recordman con ben 12 trofei conquistati in Catalogna , arriva alla vittoria numero 452 sulla terra che gli vale l' 87° successo, il primo del 2021. Rafa allunga a 18 le stagioni ...Ancora una settimana da incorniciare per il tennis azzurro: se Yannik Sinner si ferma solo in semifinale a Barcellona per mano di Stefanos Tsitsipas (poi ...Poker è servito per Matteo Berrettini. Con una prestazione maiuscola il numero uno azzurro ha firmato il "Serbia Open", torneo ATP 250 con un montepremi di 650.000 euro che si è concluso sui campi in ...