Atalanta-Bologna 5-0 | la Dea è seconda

(Di domenica 25 aprile 2021) L’batte il5-0 nel posticipo della 33ma giornata del campionato di serie A e sale al secondo posto in attesa del Milan. La squadra di Gasperini travolge i rossoblu con i gol di Malinovskyi, Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk. Gli orobici hanno 68 punti, 2 in più di Juventus e Milan. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'Rinforzi per il futuro? Non è possibile, dovremo vendere' In settimana c'è stato un incontro tra Mihajlovic e la società del Bologna. Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo contro il Bologna: 'E' sempre successo, dal primo anno. Le altre squadre offrono sette, otto volte di più. Io dicevo 'Guardate che se offrite il...