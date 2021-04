Udinese, Gotti: «Abbiamo un obiettivo. Problemi per Llorente» (Di sabato 24 aprile 2021) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Benevento Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Benevento. Le sue dichiarazioni. BENEVENTO – «Abbiamo un obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, vogliamo puntare chi ci precede in classifica». CRESCITA – «La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico. Quello che ci ha penalizzato oltremodo sono gli episodi e i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degli episodi che avvengono all’interno delle due aree di rigore». NESTOROVSKI – «Lunedì ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Luca, allenatore dell’, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Benevento Luca, allenatore dell’, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Benevento. Le sue dichiarazioni. BENEVENTO – «unche ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, vogliamo puntare chi ci precede in classifica». CRESCITA – «La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico. Quello che ci ha penalizzato oltremodo sono gli episodi e i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degli episodi che avvengono all’interno delle due aree di rigore». NESTOROVSKI – «Lunedì ...

