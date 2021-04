Tranne che per i No vax, con la Spagnola a Roma era tutto uguale (Di sabato 24 aprile 2021) Non c’era un “Globe Theatre” da occupare, né bauli da esporre a Piazza del Popolo. Ma anche durante la Spagnola, cinema e teatri se la passarono assai male. Anche allora politiche sanitarie inconcludenti, sputacchiere insufficienti, complotti e sospetti che i germi fossero usciti dai laboratori, non cinesi o israeliani ma tedeschi (“un’epidemia di origine criminosa, creata ad arte dalla Germania!”). Anche se era stato proprio uno scienziato tedesco a individuare l’agente casuale dell’influenza (il “bacillo di Pfeiffer”….aaargh!). La rubrica con la conta dei morti era la più seguita sui giornali. Le interviste ai medici occupavano le prima pagine, ma non trovando due virologi d’accordo sulle misure da tenere, furono presto ridimensionate a trafiletto, poi scomparvero, per non deprimere un’opinione pubblica già provata dalla guerra e dalla fame. Anche allora, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Non c’era un “Globe Theatre” da occupare, né bauli da esporre a Piazza del Popolo. Ma anche durante la, cinema e teatri se la passarono assai male. Anche allora politiche sanitarie inconcludenti, sputacchiere insufficienti, complotti e sospetti che i germi fossero usciti dai laboratori, non cinesi o israeliani ma tedeschi (“un’epidemia di origine criminosa, creata ad arte dalla Germania!”). Anche se era stato proprio uno scienziato tedesco a individuare l’agente casuale dell’influenza (il “bacillo di Pfeiffer”….aaargh!). La rubrica con la conta dei morti era la più seguita sui giornali. Le interviste ai medici occupavano le prima pagine, ma non trovando due virologi d’accordo sulle misure da tenere, furono presto ridimensionate a trafiletto, poi scomparvero, per non deprimere un’opinione pubblica già provata dalla guerra e dalla fame. Anche allora, ...

