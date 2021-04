Stiamo logorando la natura | ma il problema non è la sua sopravvivenza Semmai la nostra

(Di sabato 24 aprile 2021) La transizione ecologica ha un solo obiettivo: migliorare la condizione umana. Fino ad ora lo abbiamo fatto attingendo risorse dal resto della, come tutti gli altri animali, ma siamo diventati così efficienti da mettere a rischio le risorse che ci sostengono. Le popolazioni dei viventi si rinnovano, con i processi riproduttivi, ma se le consumiamo in quantità superiori rispetto ai tassi di rinnovamento, dopo un po’ le risorse finiscono. L’agricoltura ha inventato sistemi di produzione efficienti, concentrandosi su pochissime specie, sostenute artificialmente con fertilizzanti e mangimi, uccidendone i nemici con i pesticidi e gli antibiotici. Così facendo banalizza l’ambiente. Dove prosperavano migliaia di specie, a formare ecosistemi complessi, ora ci sono agroecosistemi a bassissima diversità strutturale e funzionale, sostenuti artificialmente. ...

Advertising

redhotelena : @gentil____mente @scherbatznic ci stiamo logorando -

Ultime Notizie dalla rete : Stiamo logorando

la Repubblica

... la mia anima e la mia vita sono qui, ma nessuno sta dando risposte verso cosaandando e vorrei che si prendesse in considerazione questa cosa, perchè tutta questa incertezza ci sta. ...Cosa possiamo fare di fronte ad un quadro che ormai da un anno stamoltissimi livornesi ... Con il malessere per una libertà negata ma anche con la consapevolezza cheper uscirne e che ...The Big Bang Theory è una delle serie più amate della televisione, ma sapevate che due attori del cast sono stati una coppia anche fuori dal set?Il tecnico alla vigilia dell'Hellas: "Il presidente è stato vicino, nonostante la lontananza? Con educazione non rispondo, il presente è questa gara" ...