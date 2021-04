Sinner eliminato da Tsitsipas all’ATP di Barcellona (Di sabato 24 aprile 2021) . Esatto, il tennista altoatesino non è riuscito ad accedere alla finale del torneo spagnolo perchè fermato dall’avversario greco. L’obiettivo di Sinner era quello di raggiungere l’ultimo step della competizione aggiudicandosi per la prima volta nella sua carriera una finale su terra rossa. Ci riproverà nella prossima sfida. Fognini squalificato a Barcellona: pronto il ricorso Sinner eliminato: com’è andata la partita contro Tsitsipas? Sicuramente la gara è andata meglio al tennista greco che non sbaglia un colpo. Stefanos Tsitsipas non conosce ancora il nome dell’avversario che incontrerà durante l’ultima partita. È sicuro però che il suo sfidante gli darà del filo da torcere. È necessario aspettare e vedere chi avrà la meglio tra Nadal e Carreno Busta che stanno giocando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) . Esatto, il tennista altoatesino non è riuscito ad accedere alla finale del torneo spagnolo perchè fermato dall’avversario greco. L’obiettivo diera quello di raggiungere l’ultimo step della competizione aggiudicandosi per la prima volta nella sua carriera una finale su terra rossa. Ci riproverà nella prossima sfida. Fognini squalificato a: pronto il ricorso: com’è andata la partita contro? Sicuramente la gara è andata meglio al tennista greco che non sbaglia un colpo. Stefanosnon conosce ancora il nome dell’avversario che incontrerà durante l’ultima partita. È sicuro però che il suo sfidante gli darà del filo da torcere. È necessario aspettare e vedere chi avrà la meglio tra Nadal e Carreno Busta che stanno giocando ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 BARCELLONA, SINNER ELIMINATO IN SEMIFINALE BATTUTO DAL GRECO TSITSIPAS 6-3, 6-3 ??… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 BARCELLONA, SINNER ELIMINATO IN SEMIFINALE BATTUTO DAL GRECO TSITSIPAS 6-3, 6-3 ?? - Leonard40959202 : Jannik Sinner eliminato in semifinale da Stefanos Tsitsipas a Barcellona ??Getty - alimhmdahmad : RT @SkySport: ?? ATP BARCELLONA ? Sinner eliminato da #Tsitsipas in semifinale: il match point ?? Il match ?? - Luca44720436 : RT @SkySport: ?? ATP BARCELLONA ? Sinner eliminato da #Tsitsipas in semifinale: il match point ?? Il match ?? -