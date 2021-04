Roma, bambino di due anni e mezzo azzannato al volto dal pastore tedesco dello zio (Di sabato 24 aprile 2021) Un bambino di 2 anni e mezzo è stato morso al volto da un pastore tedesco ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale bambino Gesù di Roma. E' successo ieri pomeriggio nell'abitazione dello ... Leggi su leggo (Di sabato 24 aprile 2021) Undi 2è stato morso alda uned è stato trasportato in eliambulanza all'ospedaleGesù di. E' successo ieri pomeriggio nell'abitazione...

