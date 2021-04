Pordenone-Pisa- 2-2: un pareggio spettacolare al Teghil (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi 24 Aprile 2021 nello Stadio Guido Teghil alle ore 16:00 si disputerà la partita Pordenone-Pisa- di Serie B. Un lampo del Pisa scuote il Pordedone che si trova sotto una rete in svantaggio. I padroni di casa si mostrano combattivi e dopo alcuni minuti trovano una triangolazione interessante che permette di trovare la rete del pareggio. Al termine del primo tempo il Pisa segna la seconda rete. Nel secondo tempo pareggia invece il Pordenone. Pordenone-Pisa rinvio: la partita è stata posticipata Pordenone-Pisa: formazioni ufficiali Pordenone (4-3-2-1): Perisan, Berra, Barison, Camporese, Falasco, Misuraca, Scavone, Magnino, Zammarini, Mallamo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi 24 Aprile 2021 nello Stadio Guidoalle ore 16:00 si disputerà la partita- di Serie B. Un lampo delscuote il Pordedone che si trova sotto una rete in svantaggio. I padroni di casa si mostrano combattivi e dopo alcuni minuti trovano una triangolazione interessante che permette di trovare la rete del. Al termine del primo tempo ilsegna la seconda rete. Nel secondo tempo pareggia invece ilrinvio: la partita è stata posticipata: formazioni ufficiali(4-3-2-1): Perisan, Berra, Barison, Camporese, Falasco, Misuraca, Scavone, Magnino, Zammarini, Mallamo, ...

