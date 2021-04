Pensioni | ecco tutte le opzioni sul tavolo vecchie e nuove per il “dopo Quota 100”

(Di sabato 24 aprile 2021) Il Governo ufficializza lo stop a fine anno dei pensionamenti anticipati con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. Quasi certi i percorsi agevolati per le uscite di lavoratori impegnati in mansioni faticose e con il ricorso ad Ape e pensione donna

quando l'INPS riconosce più soldi sugli assegni delleed è facile presentare domanda se si possiedono i requisiti. Coloro che rientrano nel ventaglio dei possibili beneficiari, devono ...L'altra richiesta dei sindacati è quella sulledi anzianità: oggi si accede con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (e un anno in meno per le donne) indipendentemente dall'età, la ...Il Governo ufficializza lo stop a fine anno dei pensionamenti anticipati con almeno 62 anni d'età e 38 di contributi. Quasi certi i percorsi agevolati per le uscite di lavoratori impegnati in mansioni ...