Pd: Letta, 'basta con la logica della locomotiva, è stato un disastro' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr (Adnkronos) - "La lotta alle diseguaglianze deve essere la bandiera, il motore, di tutti i cambiamenti che mettiamo in campo". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo all'evento su Facebook organizzato da 'Una città con te'. "Dobbiamo toglierci di torno uno degli stereotipi dei decenni scorsi, che non funzionato, quello della locomotiva. Quante volte abbiamo lavorato con l'idea che più rendi forte la locomotiva e meglio è per l'ultimo vagone? Questa tesi è stata spazzata via dalla pandemia, non funziona così -ha spiegato il segretario del Pd-. Se la locomotiva non è collegata bene, se i vagoni non sono messi all'altezza della velocità si staccano, è un disastro. Quello che è successo in Italia è che i vagoni si sono staccati". Per Letta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr (Adnkronos) - "La lotta alle diseguaglianze deve essere la bandiera, il motore, di tutti i cambiamenti che mettiamo in campo". Lo ha detto Enricointervenendo all'evento su Facebook organizzato da 'Una città con te'. "Dobbiamo toglierci di torno uno degli stereotipi dei decenni scorsi, che non funzionato, quello. Quante volte abbiamo lavorato con l'idea che più rendi forte lae meglio è per l'ultimo vagone? Questa tesi è stata spazzata via dalla pandemia, non funziona così -ha spiegato il segretario del Pd-. Se lanon è collegata bene, se i vagoni non sono messi all'altezzavelocità si staccano, è un. Quello che è successo in Italia è che i vagoni si sono staccati". Per, ...

Advertising

Arianna42843157 : RT @francesco088661: #Letta afferma che dopo la Pandemia ci deve essere piú Sinistra. Risposta: NON molto TEMPO DOPO la Pandemia si andrà,… - MarcG_69 : RT @francesco088661: #Letta afferma che dopo la Pandemia ci deve essere piú Sinistra. Risposta: NON molto TEMPO DOPO la Pandemia si andrà,… - GuidoCola : RT @francesco088661: #Letta afferma che dopo la Pandemia ci deve essere piú Sinistra. Risposta: NON molto TEMPO DOPO la Pandemia si andrà,… - leoberthi : RT @francesco088661: #Letta afferma che dopo la Pandemia ci deve essere piú Sinistra. Risposta: NON molto TEMPO DOPO la Pandemia si andrà,… - adrianobusolin : RT @francesco088661: #Letta afferma che dopo la Pandemia ci deve essere piú Sinistra. Risposta: NON molto TEMPO DOPO la Pandemia si andrà,… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta basta La missione di Draghi e l'inferno dell'ipocrisia pandemica Dimentica che il servizievole Enrico Letta, l'attuale commissario del Pd, non ha mai preso le ... Una sorta di 'adesso basta', perché così è troppo. Fa un po' ridere che qualcuno rinfacci a Draghi di ...

Maledetto tempo - FormulaPassion.it ... mirabilmente raccontata nella serie tv ' Speravo de morì prima ', conclusasi con la lettera letta ... La piego per bene anche se non sono pronto a dire basta e forse non lo sarò mai. [...] Spegnere la ...

Calenda prova a resettare il Pd romano: “Letta, basta con Bettini e Astorre” Affaritaliani.it Pd: Letta, 'basta con la logica della locomotiva, è stato un disastro' "Dobbiamo toglierci di torno uno degli stereotipi dei decenni scorsi, che non funzionato, quello della locomotiva. Quante volte abbiamo lavorato con l'idea che più rendi forte la locomotiva e meglio è ...

25 Aprile, la lettera del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale agli studenti: “Basta con le demonizzazioni reciproche” “L’Italia con il decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile 1946 ha stabilito che «A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazional ...

Dimentica che il servizievole Enrico, l'attuale commissario del Pd, non ha mai preso le ... Una sorta di 'adesso', perché così è troppo. Fa un po' ridere che qualcuno rinfacci a Draghi di ...... mirabilmente raccontata nella serie tv ' Speravo de morì prima ', conclusasi con la lettera... La piego per bene anche se non sono pronto a diree forse non lo sarò mai. [...] Spegnere la ..."Dobbiamo toglierci di torno uno degli stereotipi dei decenni scorsi, che non funzionato, quello della locomotiva. Quante volte abbiamo lavorato con l'idea che più rendi forte la locomotiva e meglio è ...“L’Italia con il decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile 1946 ha stabilito che «A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazional ...