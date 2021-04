Orgoglio Crotone, finisce 4 a 3 col Parma: vittoria esterna per i calabresi, che condannano gli emiliani a retrocessione quasi certa (Di sabato 24 aprile 2021) Prima vittoria esterna per il Crotone di Serse Cosmi che si aggiudica lo scontro tra le ultime due in classifica col Parma di Roberto D'Aversa e rimanda la retrocessione matematica. Prova d'Orgoglio per i calabresi che espugnano il Tardini grazie alla doppietta di Simy, alla rete di Ounas e alla frustata di testa di Magallan. finisce con un rocambolesco 3-4. Inverte il trend negativo la squadra calabrese che sale a quota 18 punti in classifica e si avvicina proprio gli emiliani, penultimi in elenco generale e ormai destinati anch'essi alla discesa tra i cadetti, bloccati a quota 20. Primo tempo decisamente emozionante. Gioca con personalità il Crotone di Cosmi che parte alla grande. Alla squadra calabrese ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Primaper ildi Serse Cosmi che si aggiudica lo scontro tra le ultime due in classifica coldi Roberto D'Aversa e rimanda lamatematica. Prova d'per iche espugnano il Tardini grazie alla doppietta di Simy, alla rete di Ounas e alla frustata di testa di Magallan.con un rocambolesco 3-4. Inverte il trend negativo la squadra calabrese che sale a quota 18 punti in classifica e si avvicina proprio gli, penultimi in elenco generale e ormai destinati anch'essi alla discesa tra i cadetti, bloccati a quota 20. Primo tempo decisamente emozionante. Gioca con personalità ildi Cosmi che parte alla grande. Alla squadra calabrese ...

