Omicidio Avellino | Elena e Giovanni confessano | “Volevamo uccidere anche la mamma e la sorellina”

Advertising

ottochannel : Avellino: omicidio al Corso, incredulità dei vicini - antonellaa262 : Cronaca di Avellino: il 53enne (dipendente dello stabilimento Fca di Pratola Serra) è morto dopo il ricovero all’os… - sudreporter : #Avellino, omicidio Aldo Gioia: figlia e fidanzato volevano uccidere anche madre e sorellina - semplicesai : Avellino, omicidio Gioia: strage sfiorata. Una torbida e vicenda - Day Italia News - ptvtelenostra : AVELLINO. OMICIDIO GIOIA, LE VOCI DELLA COMUNITÀ SGOMENTA - -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Avellino

Nella tarda serta di ieri un uomo di 53 anni è stato ucciso nel suo appartamento di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro di. A compiere l'sono stati la figlia diciottenne e il fidanzato di quest'ultima, di 23 anni. I due, pressati dalle domande degli investigatori hanno ammesso che il piano che ha portato ...è sotto choc per il parricidio ai danni di Aldo Gioa, 53enne di professione geometra e ... I due, in particolare, avrebbero pianificato l'da diverso tempo, fino ad arrivare ad attuare ...REGIONALE – Hanno confessato la 18enne e il 22enne che ieri sera ad Avellino hanno ucciso a coltellate il padre della ragazza. I due giovani sono stati rintracciati dagli agenti della Squadra mobile d ...Si oppone al matrimonio: ucciso a coltellate nel sonno da figlia e fidanzato - L'uomo non voleva che la ragazza sposasse un pregiudicato ...