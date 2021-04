Massimo Ciavarro rivela a Verissimo | “Credevo che la Giorgi avesse l’Aids”

Advertising

ChiccoseDOC : A “VERISSIMO”,PAOLO CIAVARRO SI RACCONTA CON IL PADRE MASSIMO..“E’ IL PERIODO PIù FELICE DELLA MIA VITA”. E, MENZIO… - ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: Pronti per una nuova puntata? ?? Oggi a #Verissimo, alle 15.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, Massi… - infoitcultura : Eleonora Giorgi: età, rapporto con l'ex marito Massimo Ciavarro, figlio Paolo | LaNostraTv - infoitcultura : Paolo Ciavarro, l'ex calciatore a Verissimo con il padre Massimo. Ora l'amore per Clizia Incorvaia - infoitcultura : Massimo Ciavarro chi è? Madre, sorelle, compagna, dove vive -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ciavarro

Decise di partecipare per farsi conoscere come persona singola e non più come figlio di Eleonora Giorgi e, ma è anche vero che nella casa più spiata d'Italia è riuscito a risolvere ...PAOLO/ "Mio padresempre presente, ma che lite per il calcio!" MATILDA, LA NON FIGLIA DI MARIO BIONDI Così a completare la famiglia è arrivata Matilda , arrivata dopo Mil , già nato ...Massimo Ciavarro ha rivelato un fraintendimento avvenuto con la sua ex moglie Eleonora Giorgi quando è nato Paolo, loro figlio.Verissimo, Paolo Ciavarro rompe il silenzio sulla convivenza con Clizia Incorvaia: "Felicissimo" E' da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E i ...