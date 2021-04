Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? Locatelli:' Coprifuoco ancora strategico. Adesso ogni italiano faccia la sua parte' [di Michele Bocc… - zazoomblog : Locatelli: coprifuoco ha ancora un valore strategico - #Locatelli: #coprifuoco #ancora - Michele_Arnese : Il coprifuoco secondo Franco Locatelli, coordinatore Cts: 'Fissare un’ora di restrizione di movimento è una strateg… - Donatel65682407 : Locatelli: '#Coprifuoco ancora strategico. Adesso ogni italiano faccia la sua parte' Se il #buongiorno si vede dal… - truuudetective : RT @angela_roveda: “Contatti sociali con un particolare profilo di rischio” dopo le 22 Locatelli, e il senso del ridicolo? #coprifuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli coprifuoco

Per, "è indubitabile che questo rischio ci possa essere. Oggi però abbiamo somministrato il vaccino all'84% degli ultra ottantenni, il 55% dei quali ha ricevuto due dosi. Nella fascia 70 - ...... prime riaperture in arrivo dal 26 aprile eche resta alle 22 come "strategia prudenziale". Da lunedì, dice in un'intervista a 'Repubblica' Franco, presidente del Consiglio ...“Coprifuoco ancora strategico, ognuno dia contributo di cautela”, lo dice in una intervista a Repubblica Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts. Dichiara ...Franco Locatelli spiega perché il governo ha deciso di mantenere il coprifuoco: “Fissare un’ora di restrizione di movimento è una ...