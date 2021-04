Lazio, Simone Inzaghi guarito dal Covid: sarà in panchina con il Milan (Di sabato 24 aprile 2021) La Lazio riabbraccia Simone Inzaghi. L’allenatore biancoceleste, che ha saltato le ultime partite dopo essre risultato positivo al Covid, è finalmente guarito e dopo aver ottenuto un tampone negativo tornerà in panchina nella sfida di lunedì 26 aprile contro il Milan. La notizia è stata confermata a Sportface da fonti interne al club biancocelste. Una presenza importante per la squadra, che deve prontamente reagire dopo la pesante sconfitta 2-5 contro il Napoli nell’ultimo turno. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Lariabbraccia. L’allenatore biancoceleste, che ha saltato le ultime partite dopo essre risultato positivo al, è finalmentee dopo aver ottenuto un tampone negativo tornerà innella sfida di lunedì 26 aprile contro il. La notizia è stata confermata a Sportface da fonti interne al club biancocelste. Una presenza importante per la squadra, che deve prontamente reagire dopo la pesante sconfitta 2-5 contro il Napoli nell’ultimo turno. SportFace.

