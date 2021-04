La Resistenza, il coraggio della scelta (Di sabato 24 aprile 2021) Ogni anno la ricorrenza del 25 aprile ci sollecita a riflettere sulla nostra comunità nazionale da che l’Italia è diventata una democrazia fondata sulla Costituzione che ci è stata donata dalla Resistenza antifascista. La nostra Carta Costituzionale è intrinsecamente antifascista, ma il nostro Paese permane in una contraddizione regressiva perché una parte dei nostri concittadini vive con fastidio – nel migliore dei casi -, il giorno della Liberazione e guarda spesso con disprezzo a tutto il suo portato. Anche politici … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 aprile 2021) Ogni anno la ricorrenza del 25 aprile ci sollecita a riflettere sulla nostra comunità nazionale da che l’Italia è diventata una democrazia fondata sulla Costituzione che ci è stata donata dallaantifascista. La nostra Carta Costituzionale è intrinsecamente antifascista, ma il nostro Paese permane in una contraddizione regressiva perché una parte dei nostri concittadini vive con fastidio – nel migliore dei casi -, il giornoLiberazione e guarda spesso con disprezzo a tutto il suo portato. Anche politici … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

