Iva Zanicchi saluta Milva e commenta | “Troppo poco ricordata”

Milva e: 'Siamo sempre state amiche. E lo dimostra anche il fatto che, quando sono stata in ospedale lo scorso anno per il Covid, lei mi ha mandato dei messaggi'. A dirlo, in una intervista al ...Elettra Lamborghini senza freni commenta i naufraghi de L'Isola Elettra Lamborghini tesse le lodi di Ilary Blasi ,ed anche Zorzi: "Ilary è fantastica, il meglio che potesse capitarmi. ...Milva e Iva Zanicchi: “Siamo sempre state amiche. E lo dimostra anche il fatto che, quando sono stata in ospedale lo scorso anno per il Covid, lei mi ha mandato dei messaggi”. A dirlo, in una intervis ...Iva Zanicchi, confessione su Milva a Italia Si: "Quando ero in ospedale e stavo male, mi ha inviato un messaggio" Era impegnata con un importante servizio ...