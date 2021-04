Grillo: ‘Parole Salvini riportate in modo inesatto’, il Tempo si scusa con i lettori (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – “Nella rubrica ‘Segretissimo” pubblicata su Il Tempo del giorno 22 aprile a firma del collaboratore Arnaldo Magro, l’autore ha sintetizzato a memoria in modo erroneo una frase pronunciata dal leader della Lega, Matteo Salvini durante la puntata di ‘Quarta Repubblica” del lunedì precedente. Non era testualmente corretta l’affermazione attribuita a Salvini ‘Qualcosina su come siano andate le cose mi ha detto il mio avvocato”, e al leader della Lega è stata anche attribuita una affermazione sull’avvocato Giulia Bongiorno che invece era stata pronunciata dal conduttore, Nicola Porro. Questa imprecisione di cui ci scusiamo innanzitutto con i lettori e con i protagonisti ha generato confusione e provocato polemiche politiche purtroppo fondate su una nostra imprecisione”. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – “Nella rubrica ‘Segretissimo” pubblicata su Ildel giorno 22 aprile a firma del collaboratore Arnaldo Magro, l’autore ha sintetizzato a memoria inerroneo una frase pronunciata dal leader della Lega, Matteodurante la puntata di ‘Quarta Repubblica” del lunedì precedente. Non era testualmente corretta l’affermazione attribuita a‘Qualcosina su come siano andate le cose mi ha detto il mio avvocato”, e al leader della Lega è stata anche attribuita una affermazione sull’avvocato Giulia Bongiorno che invece era stata pronunciata dal conduttore, Nicola Porro. Questa imprecisione di cui ci scusiamo innanzitutto con ie con i protagonisti ha generato confusione e provocato polemiche politiche purtroppo fondate su una nostra imprecisione”. ...

