Genoa-Spezia | le formazioni ufficiali

(Di sabato 24 aprile 2021) Il derby ligure traaprirà il programma della 33a giornata di Serie A. Sfida importante in ottica salvezza. Queste le(3-5-2): Perin; Biraschi, Masiello, Criscito; Goldaniga, Strootman, Badelj, Pjaca, Zappacosta; Pandev, Destro. All.: Ballardini.(4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Leo Sena, Maggiore, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi. All.: Italiano Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Spezia, match valido per la trentatreesima giornata della Serie A 2020/2021. Un derby importante per la sfida salvezza e che potrà dire molto sulle possibilità di entrambe le formazioni di ... All'andata vittoria di misura per i rossoblu per 2-1. Prima di quella sfida l'ultimo precedente fu addirittura nel 2013 in Coppa Italia, partita ... Dopo il turno infrasettimanale giocato tra martedì e giovedì, si apre oggi la 33a giornata di Serie A. Si parte alle 15 con Genoa-Spezia, seguono Parma-Crotone ...