Genoa Spezia 0-0 LIVE | iniziata la ripresa al Ferraris

(Di sabato 24 aprile 2021) Allo stadio, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, inizia il derby ligure. 2? Ammonito Terzi Erroraccio nel controllo all’altezza del vertice sinistro della sua area, Pandev lo brucia ed il capitano spezzino deve abbatterlo; per Manganiello è solo giallo ma ha rischiato tantissimo. 6? Zappacosta va via a sinistra e calibra un cross al centro per la testa di Destro che arriva forse con un pizzico di ritardo ...

Goran Pandev salta la sfida contro la Lazio: il macedone, ammonito contro lo, non ci sarà all'Olimpico Minuti di fuoco per Goran Pandev che si vede prima annullare un gol per fallo di Destro su Provedel e poi si guadagna l'ammonizione per una brutta gomitata. Pandev, ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/21: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Zappacosta, Leo Sena FLOP: Provedel, Destro VOTI Al termine ...Finisce il primo tempo di Genoa-Spezia, primo anticipo della 33^ giornata di Serie A. E’ 0-0 al Ferraris dopo i primi 45 minuti. Lo scontro salvezza tra Genoa e Spezia è in scena al Ferraris di Genova ...Genoa e Spezia torneranno in campo a breve sul risultato di 0 a 0 ma anche con una rete annullata a Pandev per un possibile precedente fallo su Provedel. Genoa che ha avuto almeno 3 occasioni da rete.