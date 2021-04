E’ morta Milva | addio ad una delle voci più belle della musica

Leggi su chedonna

(Di sabato 24 aprile 2021), unapiùdel panoramale nostrano, ci ha lasciato. L’artista è scomparsa ad 81 anni. Il mondoè in lutto., unacantanti più apprezzate e amate dal pubblico nostrano, è. La cantante aveva 81 anni ed almeno per il momento non sembrano essere ancora chiare le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it