Covid Gb, oggi 2.061 contagi e 32 morti: bollettino 24 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Covid Gb, 32 morti e 2.061 contagi nelle ultime 24 ore. I numeri, forniti dalle autorità sanitarie, confermano il trend in discesa, mentre procede il programma di vaccinazione. Ieri erano stati registrati 40 morti e 2.678 nuovi casi. Secondo quanto riferisce il National Health Service più della metà della popolazione britannica ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Coronavirus. I dati mostrano che, ad oggi, le prime dosi di vaccino inoculate sono 33.496.293, anche se non sono ancora pervenuti i dati più recenti relativi a Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Considerando che la popolazione britannica conta 66.796.807 cittadini, si può affermare che oltre metà degli inglesi ha ricevuto una dose. Dopo due dosi di Pfizer, si è registrata una riduzione del 70% di nuovi casi e un calo del 90% dei ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 aprile 2021)Gb, 32e 2.061nelle ultime 24 ore. I numeri, forniti dalle autorità sanitarie, confermano il trend in discesa, mentre procede il programma di vaccinazione. Ieri erano stati registrati 40e 2.678 nuovi casi. Secondo quanto riferisce il National Health Service più della metà della popolazione britannica ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Coronavirus. I dati mostrano che, ad, le prime dosi di vaccino inoculate sono 33.496.293, anche se non sono ancora pervenuti i dati più recenti relativi a Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Considerando che la popolazione britannica conta 66.796.807 cittadini, si può affermare che oltre metà degli inglesi ha ricevuto una dose. Dopo due dosi di Pfizer, si è registrata una riduzione del 70% di nuovi casi e un calo del 90% dei ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Oggi Israele ha ZERO morti per COVID-19 da 10 mesi dopo una terribile ondata epidemica dovuta alla… - RobertoBurioni : Oggi è una grande giornata. Anche @ECDC_EU FINALMENTE ci dice che tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e a… - Corriere : La copertina di Manolo Valdés per «la Lettura» oggi in anteprima nell’App. Con gli adolescenti nell’era del Covid e… - News_24it : Ancora 15 nuovi casi positivi a Sabaudia quest’oggi. Un’escalation, una situazione decisamente critica, che va atte… - clelialarenza : RT @GiacomoGorini: Anche se siamo tutti presi mentalmente da covid, la notizia più importante di oggi (e di molto tempo a venire) è che un… -