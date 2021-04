Corruzione: arrestati a Bari il giudice De Benedictis e l'avvocato Chiariello (Di sabato 24 aprile 2021) I carabinieri di Bari hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del gip di Bari Giuseppe De Benedictis e dell’avvocato barese Giancarlo Chiariello. L’ordinanza è... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) I carabinieri dihanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del gip diGiuseppe Dee dell’barese Giancarlo. L’ordinanza è...

