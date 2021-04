Coronavirus, la circolare del Viminale ai prefetti (Di sabato 24 aprile 2021) Il Viminale ha inviato ai prefetti una circolare che invita a incrementare i controlli e riassume le norme previste per le riaperture del 26 aprile. Covid, Viminale: controlli e norme previste per le riaperture del 26 aprile su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) Ilha inviato aiunache invita a incrementare i controlli e riassume le norme previste per le riaperture del 26 aprile. Covid,: controlli e norme previste per le riaperture del 26 aprile su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus circolare Covid: Viminale: servirà ancora l'autocertificazione per zona rossa e arancione Cos la circolare del Viminale trasmessa ai prefetti dopo il decreto legge sulle riaperture in vigore da luned 26 aprile. CORONAVIRUS Autocertificazione aprile 2021 zona rossa o arancione: scarica il ...

Coronavirus, 279 nuovi positivi in Liguria: +49 in provincia di Imperia GENOVA, 24 APRILE 2021 CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA " ...da Covid - 19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi " riferimento Circolare del ...

Coronavirus, ultime notizie: Temibile variante indiana segnalata in Svizzera. Record 893mila contagi ... Il Sole 24 ORE Test antigenici per studenti: la Regione Lombardia fa chiarezza Test antigenici rapidi per gli studenti: nelle scorse ore è circolata in modo virale, anche su portali ufficiali delle scuole, una informazione non ufficiale della Regione Lombardia sull’attività di t ...

DAL 27 APRILE RIPRENDERANNO LE ATTIVITA’ DIDATTICHE AL CONSERVATORIO DI MUSICA NICOLA SALA Con un apposito provvedimento a firma del Direttore e del Presidente del Conservatorio di Musica Nicola Sala è stato comunicato a tutto il personale in servizio la ripresa delle attività didattiche in ...

