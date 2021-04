Carbone | ' Gattuso da confermare a prescindere dalla Champions'

(Di sabato 24 aprile 2021) NAPOLI - " Corsa? Stupenda e con squadre molto forti, non credo ci siano favoriti. Credo però che il Napoli abbia tutte le carte in regola per qualificarsi ". Così Benito, ex ...

Corriere dello Sport.it

NAPOLI - " Corsa Champions ? Stupenda e con squadre molto forti, non credo ci siano favoriti. Credo però che il Napoli abbia tutte le carte in regola per qualificarsi ". Così Benito, ex attaccante azzurro e ora collaboratore di Gianni De Biasi nello staff della nazionale azera, ai microfoni di Napolimagazine . " L'Insigne visto contro la Lazio é quello che mi aspetto ...? In partita ha sempre il polso della situazione, lui si rende conto delle condizioni fisiche dei giocatori e ha la percezione di ció che accade Benito, ex calciatore di ...NAPOLI - Benito Carbone, ex attaccante del Napoli, collaboratore di Gianni De Biasi nello staff della nazionale azera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Napoli Magazine": "Gattuso ha preparato mol ...“La prossima giornata di campionato ci offrirà due scontri importanti, Atalanta-Juventus e Napoli-Inter. Il primo, un vero e proprio scontro diretto per la ...