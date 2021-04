Bonifica Fusandola | diffidato Comune

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 25 aprile 2021) di Erika Noschese Chiedono l’immediata pulizia del torrentee la modifica anagrafica urbanistica dei numeri civici del quartiere Canalone le associazioni Help Tutela e sostegno dei consumatori, guidata da Nadia Bassano, Salute e Vita presieduta da Lorenzo Forte e l’avvocato Marco Guidotti, legale di Help che hanno che hannoildi Salerno, l’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno, la società Salerno Pulita e il dirigente del settore Ambiente Luca Caselli ad adempiere, nell’immediato, alle richieste. Di fatti, attualmente il quartiere Canalone di Salerno vive una situazione di degrado e pericolo che potrebbe creare danni alle persone e alle cose soprattutto in caso di piogge improvvise e consistenti in quanto vi è il rischio concreto che la corrente del torrentenon riesca a defluire ...