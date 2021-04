Beach volley, World Tour 2021 Cancun 2. Il sorteggio degli azzurri: Lupo/Nicolai nei sedicesimi con Fijalek/Bryl (Di sabato 24 aprile 2021) Urna tutto sommato benevola con le due coppie azzurre che si apprestano ad affrontare la fase ad eliminazione diretta del secondo torneo 4 stelle di Cancun in Messico. La prima coppia italiana a scendere in campo nella serata di oggi sarà quella composta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo che alle 22 affronteranno la coppia polacca Fijalek/Bryl nella sfida che vale l’accesso agli ottavi di finale. I polacchi so0no una sorta di “bestia nera” per la coppia italiana che contro i polacchi ha subito quattro sconfitte consecutive da agosto 2018 (World Tour Finals di Amburgo), l’ultima delle quali lo scorso anno prima del lockdown nella semifinale del 4 stelle di Doha, e vanta un solo successo tre anni fa a Gstaad. In caso di vittoria ancora una volta ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Urna tutto sommato benevola con le due coppie azzurre che si apprestano ad affrontare la fase ad eliminazione diretta del secondo torneo 4 stelle diin Messico. La prima coppia italiana a scendere in campo nella serata di oggi sarà quella composta da Paoloe Danieleche alle 22 affronteranno la coppia polaccanella sfida che vale l’accesso agli ottavi di finale. I polacchi so0no una sorta di “bestia nera” per la coppia italiana che contro i polacchi ha subito quattro sconfitte consecutive da agosto 2018 (Finals di Amburgo), l’ultima delle quali lo scorso anno prima del lockdown nella semifinale del 4 stelle di Doha, e vanta un solo successo tre anni fa a Gstaad. In caso di vittoria ancora una volta ...

