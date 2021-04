Bari, arrestato gip De Benedictis per corruzione. In carcere anche un avvocato (Di sabato 24 aprile 2021) Bari 24 aprile 2021 - Il giudice per le indagini preliminari di Bari Giuseppe De Benedictis e l'avvocato penalista Giancarlo Chiariello sono stati arrestati con l'accusa di aver stretto un accordo di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021)24 aprile 2021 - Il giudice per le indagini preliminari diGiuseppe Dee l'penalista Giancarlo Chiariello sono stati arrestati con l'accusa di aver stretto un accordo di ...

Advertising

_Carabinieri_ : Scoperto dai #Carabinieri di Bari un arsenale, composto da fucili mitragliatori e pistole complete del relativo mun… - RaiNews : Gip di Bari arrestato per corruzione. Dda Lecce: 'Provvedimenti libertà in cambio di denaro' - adrianobusolin : RT @GiancarloDeRisi: “Mazzette in cambio di decisioni favorevoli ai mafiosi”: arrestato un gip di Bari e un avvocato penalista. Nascosti ne… - Rog_2 : RT @GiancarloDeRisi: “Mazzette in cambio di decisioni favorevoli ai mafiosi”: arrestato un gip di Bari e un avvocato penalista. Nascosti ne… - A_Gentili : RT @GiancarloDeRisi: “Mazzette in cambio di decisioni favorevoli ai mafiosi”: arrestato un gip di Bari e un avvocato penalista. Nascosti ne… -