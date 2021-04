Amici | serale di oggi 24 aprile | Raffaele lascia la scuola

(Di domenica 25 aprile 2021) Ad, nella puntatadi24, Rudy Zerbi ha fatto uno scherzo ad Arisa. Ma non sono mancate nemmeno le polemiche tra la Celentano e Lorella Cuccarini e tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La squadra Zerbi-Celentano ha vinto sia la prima che la seconda manche. Ma, nella terza partita, ha trionfato il team della Cuccarini e di Arisa. Deddy,e Samuele si sono sfidati al ballottaggio finale e il cantante calabrese ha dovuto abbandonare ladi24: frecciatina della Celentano per Lorella Cuccarini Ad, nella puntatadi24, Lorella Cuccarini e Arisa hanno fatto un ...

tempoweb : #RudiZerbi esagera #Arisa si infuria Lo scherzo da panico al serale #amici - queenlolastabil : La puntata più brutta e noiosa da quando è iniziato il serale! #Amici2020 #Amici #Sangiulia #Sangiovanni #amemici20 - __reactionn__ : Sto male ahahahhaha #Amici20 #amici #serale - EndCent : Il racconto del sesto Serale di @AmiciUfficiale #Amici20 #Amici2020 #amici2021 -

Al ballottaggio del sesto2021 per la prima volta è così finito Samuele. Terza ed ultima manche tra Zerbi e Celentano contro Arisa e Lorella Cuccarini che stavolta riescono a vincere. Al ...Nella sesta puntata deldi2021 Rudy Zerbi ha posto un guanto di sfida ad Arisa per gioco . Quest'ultima, però, alla fine ha accettato veramente. Di cosa si trattava? Zerbi ha proposto una sfida di ballo. Il ...La competizione di Amici 20 sta entrando nel vivo. Non mancano i battibecchi e le grandi emozioni nel programma che sta riuscendo a calamitare le totali attenzioni del pubblico del sabato sera. La ...Nella ventesima edizione del serale di "Amici" non può mancare il siparietto tra Arisa e Rudy Zerbi. I due prof della scuola di ...