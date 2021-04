Amici 20, subito uno scherzo ad Arisa! Ballo sensuale e rivelazione finale – FOTO (Di sabato 24 aprile 2021) Amici 20 inizia immediatamente con un curioso siparietto tra Arisa e Rudy Zerbi. Scatta la sfida con tanto di Ballo sensuale, ma era tutto assolutamente uno scherzo Inizia la puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 aprile 2021)20 inizia immediatamente con un curioso siparietto tra Arisa e Rudy Zerbi. Scatta la sfida con tanto di, ma era tutto assolutamente unoInizia la puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

Reviewss_ : Non Deddy che era seduto sulle poltrone del cinema ma lo hanno avvisato che siamo ancora in zona rossa e quindi si… - sadbls : LA CELE E L'ELIO STORIA DELLA TELEVISIONE SUBITO. #Amici20 #Amici - sofiapianuc : rudy e l’elio volo ?? #amici #Amici20 (anche se un po’ stancante, fossi io raffaele scasserei subito) - artvzee : mia sorella su amici 'per elena diventerei lesbica subito' i miei subito 'ma non dirle certe cose ma ti pare il cas… - Ehmcandy92 : Maria: 'ben arrivati alla sesta puntata del serale di amici' E a me parte subito #raffaele #Amici20 -