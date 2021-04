Warzone: in arrivo l’ottimizzazione per PS5 e Xbox Series X (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’arrivo della nuova season è in arrivo anche l’ottimizzazione per console next gen, PS5 e Xbox Series X, di Call of Duty: Warzone, scopriamone di più in questa news dedicata La nuova season di Call of Duty ha portato tante novità in Warzone, la modalità battle royale free to play che ha da poco superato lo scoglio dei cento milioni di giocatori. Tra eventi in game e modifiche alla mappa, la nuova season è arrivata sconvolgendo totalmente le carte in tavola. Warzone, però, sarà anche protagonista di una ottimizzazione tutta next gen per PS5 e Xbox Series X. Versione ottimizzata per PS5 e Xbox Series X di Warzone presto in arrivo! La versione ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’della nuova season è inancheper console next gen, PS5 eX, di Call of Duty:, scopriamone di più in questa news dedicata La nuova season di Call of Duty ha portato tante novità in, la modalità battle royale free to play che ha da poco superato lo scoglio dei cento milioni di giocatori. Tra eventi in game e modifiche alla mappa, la nuova season è arrivata sconvolgendo totalmente le carte in tavola., però, sarà anche protagonista di una ottimizzazione tutta next gen per PS5 eX. Versione ottimizzata per PS5 eX dipresto in! La versione ...

tuttoteKit : Warzone: in arrivo l'ottimizzazione per #PS5 e Xbox Series X #Activision #AmosHedge #CallOfDutyWarzone… - Stoupwhiff : Call of Duty: Warzone, come con la maggior parte degli altri giochi pubblicati originariamente su hardware della pr… - amantecnologia : Una skin ispirata a Carver Butcher di Cod: WW2 è in arrivo con il prossimo combat pack della #Season3, trovata nei… - amantecnologia : COLD WAR / WARZONE ITA: Questa mattina con il lancio della Season 3 è stato aggiunto nel negozio di Cold War (a bre… - coditalianews : WARZONE ITA: Anteprima della nuova mappa di Call of Duty #Warzone : 'Verdansk 1984' ?? • Rivisitazione di tutte le… -