Tosap e Cosap sospese per i commercianti di Caserta (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il Comune di Caserta ha predisposto la sospensione della Tassa e del Canone di occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali fino al prossimo 30 giugno, così come indicato dal Decreto Sostegni del 22 marzo scorso, e ha altresì confermato la riduzione del 50% dei costi per le nuove richieste di occupazione e ampliamento degli spazi. Anche in aree non attigue al locale. Un provvedimento che mira ad agevolare i pubblici esercizi in un periodo in cui il perdurare della pandemia impone ancora il pieno rispetto dei dispositivi di sicurezza e del distanziamento sociale ma che purtroppo non inciderà in modo significativo sullo stato di salute delle imprese gravate da una infinità di balzelli, bollette, mutui e altri costi fissi. “Apprezziamo gli sforzi e l’impegno del Comune di Caserta a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il Comune diha predisposto la sospensione della Tassa e del Canone di occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali fino al prossimo 30 giugno, così come indicato dal Decreto Sostegni del 22 marzo scorso, e ha altresì confermato la riduzione del 50% dei costi per le nuove richieste di occupazione e ampliamento degli spazi. Anche in aree non attigue al locale. Un provvedimento che mira ad agevolare i pubblici esercizi in un periodo in cui il perdurare della pandemia impone ancora il pieno rispetto dei dispositivi di sicurezza e del distanziamento sociale ma che purtroppo non inciderà in modo significativo sullo stato di salute delle imprese gravate da una infinità di balzelli, bollette, mutui e altri costi fissi. “Apprezziamo gli sforzi e l’impegno del Comune dia ...

