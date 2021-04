Torino | Sirigu torna in campo ma i granata sognano Meret

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Calciomercato: per il futuro della porta, il club piemontese starebbe pensando ad Alexdel Napoli Salvatoreè guarito dal Covid-19 e già dalla partita di lunedì prossimo contro il Napoli potràre a difendere i pali del. I, però, pensano anche al futuro e proprio negli giocherebbe l’obiettivo torinese per la porta. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, ilstarebbe sognando Alexcome prossimo estremo difensore. Il destino in azzurro del portiere è in bilico e così potrebbero aprirsi delle occasioni di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.