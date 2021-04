Terrence Clarke: muote una promessa dell’Nba (Di venerdì 23 aprile 2021) Il basket americano piange la scomparsa di Terrence Clarke, 19 anni, guardia del Kentucky e prossimo alla partecipazione al Draft 2021. Il giovane ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Los Angeles. Stando alle prime ricostruzioni, la macchina sulla quale viaggiava ha saltato un semaforo rossa prima di schiantarsi contro un palo. Trasportato in ospedale, è spirato poco dopo. Chi era Terrence Clarke? Originario della periferia di Boston, Terrence Clarke ha studiato alla Brewster Academy e si era formato con alcuni Celtics come Jaylen Brown, Jason Tatum e Kemba Walker.Pochi giorni fa aveva firmato un contratto con l’agenzia Klutch Sports, la stessa di Lebron e Davis. Il suo coach, John Calipari, lo ha ricordato cosi: “Un giovane che amavano tutti ha perso la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Il basket americano piange la scomparsa di, 19 anni, guardia del Kentucky e prossimo alla partecipazione al Draft 2021. Il giovane ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Los Angeles. Stando alle prime ricostruzioni, la macchina sulla quale viaggiava ha saltato un semaforo rossa prima di schiantarsi contro un palo. Trasportato in ospedale, è spirato poco dopo. Chi era? Originario della periferia di Boston,ha studiato alla Brewster Academy e si era formato con alcuni Celtics come Jaylen Brown, Jason Tatum e Kemba Walker.Pochi giorni fa aveva firmato un contratto con l’agenzia Klutch Sports, la stessa di Lebron e Davis. Il suo coach, John Calipari, lo ha ricordato cosi: “Un giovane che amavano tutti ha perso la ...

Advertising

SkySport : Terrence Clarke di Kentucky morto in un incidente d'auto: le reazioni del mondo NBA - LDeSantis2 : RT @Eurosport_IT: Un incidente stradale a Los Angeles si porta via la stella di Kentucky prossimo al Draft #NBA. Aveva solo 19 anni, ripos… - andoni_sanchez : RT @SkySportNBA: Terrence Clarke di Kentucky morto in un incidente d'auto: le reazioni del mondo NBA #SkyNBA #NBA - ciccionocera00s : RT @SkySportNBA: Terrence Clarke di Kentucky morto in un incidente d'auto: le reazioni del mondo NBA #SkyNBA #NBA - Marylena_88 : RT @sportface2016: Tragedia in #NCAA, il 19enne #TerrenceClarke è morto in un incidente stradale -