Tenax Academy triplica | dopo Firenze corsi per dj e producer a Milano e Bari 

Advertising

Affaritaliani : Tenax Academy, la scuola per Dj e produttori a Firenze, Milano e Bari - DietrolaNotizia : Tenax Academy, prestigiosa e innovativa scuola per dj -

Ultime Notizie dalla rete : Tenax Academy

LA NAZIONE

Il progetto( clicca qui per il sito web ) cresce e triplica: alla sede originaria a Firenze, a casa del, si aggiungono Milano e Bari. Con i suoi corsi per producer e dj di livello avanzato, l'...punta così a diventare un modello formativo di riferimento per l'intero settore in Italia e si posiziona tra le esperienze più significative e avanzate a livello internazionale, ...FIRENZESi chiama Tenax Academy ed è la più innovativa scuola per dj, produttrici e produttori di musica elettronica. Una delle sedi sarà Firenze con Milano e Bari. Nove settimane di lezione che avrann ...Punto di riferimento italiano della club culture internazionale su tre piazze in contemporanea: Firenze, Milano e Bari ...