Sono 109 i nuovi contagi, oggi 23 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.198 tamponi molecolari Sono stati rilevati 109 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,10%. Sono inoltre 599 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 15 casi (2,50%). I decessi registrati Sono 10, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40 mentre quelli in altri reparti rimangono 319. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.645, con la seguente suddivisione territoriale: 772 a Trieste, 1.938 a Udine, 657 a Pordenone e 278 a Gorizia. I totalmente guariti Sono 86.564, i clinicamente guariti 5.209, mentre le persone in isolamento scendono a 8.272. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 aprile 2021)in Friuli Venezia Giulia su 5.198 tamponi molecolaristati rilevati 109con una percentuale di positività del 2,10%.inoltre 599 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 15 casi (2,50%). I decessi registrati10, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40 mentre quelli in altri reparti rimangono 319. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.645, con la seguente suddivisione territoriale: 772 a Trieste, 1.938 a Udine, 657 a Pordenone e 278 a Gorizia. I totalmente guariti86.564, i clinicamente guariti 5.209, mentre le persone in isolamento scendono a 8.272. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia ...

